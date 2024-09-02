鴻海衝刺研發 傳捷報

鴻海（2317）研究院持續推進第三代半導體技術研發傳捷報，公司昨（2）日宣布成功開發出開發出基於「氮化鎵電晶體互補式架構」設計出「高頻高效雷射驅動電路」，有助於打造微型化高效能先進光學雷達。

鴻海強調，基於氮化鎵電晶體互補式架構的高頻高效雷射驅動電路，能夠高度實現功率轉換，可提供一個小型化、高效率的功率轉換模組，有助於未來推出微型化高效能的光學雷達（光達，Light Detection And Ranging, LiDAR）。

鴻海表示，公司持續推進第三代半導體技術，未來透過分享的方式，結合台灣半導體優勢，不斷提升光達等先進模組的微型化和高效率，為未來創新科技開闢新道路。

鴻海研究院半導體所所長郭浩中表示，利用「空乏型氮化鎵電晶體」整合於「脈衝雷射驅動電路」，能夠縮小元件體積，並且實現高效率的功率轉換，以及產生任意頻率的光脈衝。研究團隊使用互補式氮化鎵高電子移動率電晶體，打造高頻脈衝雷射驅動器（High Frequency Pulsed Laser Driver Using Complementary GaN HEMTs）。