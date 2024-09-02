快訊

美網／詹皓晴暌違7年闖8強平生涯最佳 謝淑薇混雙止步

京華城案「關鍵共犯」北市都委會執秘邵琇珮無保請回 限制出境

颱風接力！吳德榮：下個颱風周五前後生成影響待觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海衝刺研發 傳捷報

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）研究院持續推進第三代半導體技術研發傳捷報，公司昨（2）日宣布成功開發出開發出基於「氮化鎵電晶體互補式架構」設計出「高頻高效雷射驅動電路」，有助於打造微型化高效能先進光學雷達。

鴻海強調，基於氮化鎵電晶體互補式架構的高頻高效雷射驅動電路，能夠高度實現功率轉換，可提供一個小型化、高效率的功率轉換模組，有助於未來推出微型化高效能的光學雷達（光達，Light Detection And Ranging, LiDAR）。

鴻海表示，公司持續推進第三代半導體技術，未來透過分享的方式，結合台灣半導體優勢，不斷提升光達等先進模組的微型化和高效率，為未來創新科技開闢新道路。

鴻海研究院半導體所所長郭浩中表示，利用「空乏型氮化鎵電晶體」整合於「脈衝雷射驅動電路」，能夠縮小元件體積，並且實現高效率的功率轉換，以及產生任意頻率的光脈衝。研究團隊使用互補式氮化鎵高電子移動率電晶體，打造高頻脈衝雷射驅動器（High Frequency Pulsed Laser Driver Using Complementary GaN HEMTs）。

先進光 第三代半導體 鴻海

延伸閱讀

數位化創新ESG推動工具 鴻海永續觀測站獲紅點設計大獎

鴻海永續觀測站獲紅點設計大獎 發言人巫俊毅：善用優勢

鴻海研究院攜手陽明交大團隊 打造微型化高效先進光達

鴻海研究院再傳捷報 打造微型化高效能先進光達

相關新聞

全漢內外皆美 獲利添動能

電源廠全漢（3015）本季電競高瓦數產品穩健增長，伴隨本業營運加溫，單季營收有望登上今年以來高峰，加上轉投資旭隼、佳必琪...

迅得搶市 秀新解決方案

迅得（6438）搶攻半導體市場展現成果，昨（2）日推出新系統空中無人搬運車（Overhead Hoist Transfe...

鴻海衝刺研發 傳捷報

鴻海（2317）研究院持續推進第三代半導體技術研發傳捷報，公司昨（2）日宣布成功開發出開發出基於「氮化鎵電晶體互補式架構...

研揚新品將助攻營收

工業電腦廠研揚（6579）衝刺邊緣AI業務，推出全新無風扇單板電腦產品，除了搶攻數位看板、智慧櫃檯與互動式戶外廣告（DO...

晶睿強化 AI 解決方案

安控大廠晶睿（3454）建構全方位AI安防解決方案，昨（2）日發布全新AI功能RealSight Engine，可將網路...

華孚8月營收月減2% 中、越積極擴產

機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告8月合併營收4.68億元，月減2.5%，連續四個月下滑，並較去年同期減少5.6%；前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。