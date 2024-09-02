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vivo新系列亮相 電信三雄推零元購機
全球第四大手機品牌vivo推出全新V40系列，電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳昨（2）日起同步開賣，搭配高資費，最低零元購機。
V40系列手機搭載5000萬像素的前後蔡司鏡頭、AI柔光人像功能，以及首度擴增至5500mAh的大電量及6.78吋輕薄曲屏設計，吸引攝影玩家拍照及相片儲存需求族群。品牌業者指出，預期將帶動V系列銷售表現成長三成。
中華電信官網上指出，搭配指定資費，手機可零元購機。台灣大表示，搭配指定月租1,599元專案，即可零元購機，舊換新購機最高折1,000元，vivo老朋友加碼折價2,000元優惠，myfone網路門市再加碼，不論搭配專案或購買空機都有機會抽iPad Air，搭配5G 999元以上資費，免登記就送1,000元mo幣、300元myfone online折價券、200元myfone online電子禮券。
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