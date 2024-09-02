台灣大AI客服 攻企業市場

台灣大哥大（3045）近年積極善用AI，由內而外降低成本增加效率，總經理林之晨表示，台灣大在AI上的應用初期重點以AI客服為主，搶進企業市場，同時針對內部也推出「AI Agent 超級助理」，提升工作效率。

林之晨表示，數位轉型的紅利期已結束，企業升級必須找到新典範，從2020年起， AI時代的大周期將帶來劇烈變化。他認為，企業需要在低成長的營運體系中運用AI提升生產力，並發展新的商業模式，創造獲利增長。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，「企業AI應用的五個維度」包括提高員工生產力、串接數位平台、連結AI生態圈、企業專屬模型和AI倫理，正是幫助企業全方位思考AI戰略，在充滿機遇的時代，找到企業獨特的價值，以實現AI應用的最大效益。

近年台灣大整合自身雲端及AI經驗，推出多項生成式AI應用工具，打造企業應用AI的低垂果實，由內而外，降低成本增加效益。

林之晨表示，台灣大在AI上的應用，初期重點以客服運用AI為主，將不同口音的來電轉換為文字，並針對公司內部推出「AI Agent 超級助理」，協助同仁找到各種不同的文件。

台灣大指出，推出「OP企業AI語音客服」，建立高達97%的高精準語音辨識，以AI驅動客服自動化，賦能企業創新轉型。

台灣大表示，以在地化大型語言模型，無縫整合自動語音辨識、文字轉語音與自然語言處理技術，透過AI與真人客服的協同，為不同領域企業客戶客製化調教AI客服系統。