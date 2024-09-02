快訊

京華城案「關鍵共犯」北市都委會執秘邵琇珮無保請回 限制出境

颱風接力！吳德榮：下個颱風周五前後生成影響待觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友達旗下 虹彩對岸設點

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）轉投資的膽固醇液晶技術（ChLCD）領導廠虹彩光電昨（2）日宣布，於大陸上海青浦成立虹彩光電首家海外子公司。

虹彩光電繼月初與美國液晶顯示技術大廠KDI（Kent Display Inc.）簽署策略聯盟協議後，再成立上海子公司，展現積極拓展國際市場、布局全球的決心。

虹彩光電並宣布與多家企業展開合作，包括與時代傳媒及上海青浦區分別簽署策略合作協定，雙方將在市場拓展、品牌推廣等方面深度合作，將瞄準智慧教育、智慧零售、智慧交通等領域的應用場景，助力無紙化社會、健康護眼與綠色顯示目標的實現。

虹彩光電董事長廖奇璋表示，秉持創新、合作、共贏的理念，獲得合作夥伴肯定，期盼共同攜手邁向更好的膽固醇液晶全彩電子紙未來。

廖奇璋認為，上海子公司成立是虹彩光電走向創新之路的重要體現，除能帶來更多發展機會，更增強虹彩光電在全球電子紙市場競爭力，未來將瞄準膽固醇液晶技術彩色電子紙在更多領域的推廣及應用，並擴大投入研發、生產與市場，提升核心競爭力與品牌影響力。

上海 光電 電子紙

延伸閱讀

虹彩光電於上海成立首間海外子公司 瞄準膽固醇液晶電子紙商機

彰檢偵辦光電貪瀆弊案...再查到950萬現金 「超厚鈔票磚」綁繩都沒拆

緊鄰屋簷！光電入侵嘉義大埔茄苳村 村民抗議遞陳情書

美光傳買友達廠房 業界：這樁交易...雙贏

相關新聞

全漢內外皆美 獲利添動能

電源廠全漢（3015）本季電競高瓦數產品穩健增長，伴隨本業營運加溫，單季營收有望登上今年以來高峰，加上轉投資旭隼、佳必琪...

迅得搶市 秀新解決方案

迅得（6438）搶攻半導體市場展現成果，昨（2）日推出新系統空中無人搬運車（Overhead Hoist Transfe...

鴻海衝刺研發 傳捷報

鴻海（2317）研究院持續推進第三代半導體技術研發傳捷報，公司昨（2）日宣布成功開發出開發出基於「氮化鎵電晶體互補式架構...

研揚新品將助攻營收

工業電腦廠研揚（6579）衝刺邊緣AI業務，推出全新無風扇單板電腦產品，除了搶攻數位看板、智慧櫃檯與互動式戶外廣告（DO...

晶睿強化 AI 解決方案

安控大廠晶睿（3454）建構全方位AI安防解決方案，昨（2）日發布全新AI功能RealSight Engine，可將網路...

華孚8月營收月減2% 中、越積極擴產

機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告8月合併營收4.68億元，月減2.5%，連續四個月下滑，並較去年同期減少5.6%；前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。