友達旗下 虹彩對岸設點

友達（2409）轉投資的膽固醇液晶技術（ChLCD）領導廠虹彩光電昨（2）日宣布，於大陸上海青浦成立虹彩光電首家海外子公司。

虹彩光電繼月初與美國液晶顯示技術大廠KDI（Kent Display Inc.）簽署策略聯盟協議後，再成立上海子公司，展現積極拓展國際市場、布局全球的決心。

虹彩光電並宣布與多家企業展開合作，包括與時代傳媒及上海青浦區分別簽署策略合作協定，雙方將在市場拓展、品牌推廣等方面深度合作，將瞄準智慧教育、智慧零售、智慧交通等領域的應用場景，助力無紙化社會、健康護眼與綠色顯示目標的實現。

虹彩光電董事長廖奇璋表示，秉持創新、合作、共贏的理念，獲得合作夥伴肯定，期盼共同攜手邁向更好的膽固醇液晶全彩電子紙未來。

廖奇璋認為，上海子公司成立是虹彩光電走向創新之路的重要體現，除能帶來更多發展機會，更增強虹彩光電在全球電子紙市場競爭力，未來將瞄準膽固醇液晶技術彩色電子紙在更多領域的推廣及應用，並擴大投入研發、生產與市場，提升核心競爭力與品牌影響力。