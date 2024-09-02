敦吉拚連四年賺半股本

電子通路暨零組件商敦吉（2459）雖因通路業務部分產品線生命周期結束而影響營收表現，惟製造業務持續穩健，帶動毛利率與獲利向上，法人看好，敦吉今年可望挑戰連續第四年賺逾半個股本。

敦吉不評論法人對獲利預估數字，該公司前七月合併營收30.9億元，年減22.8％，主要受通路事業群光學讀取頭業務隨市場需求及儲存技術革新而終止產品生命周期影響。不過，敦吉製造事業群成為支撐營收與獲利要角，帶動上半年毛利率達26.75％，大幅優於去年同期的16.55％，每股純益為2.92元，優於去年同期的2.32元。

法人預期，敦吉今年營收雖然不免受到光學讀取頭業務負面影響，但因毛利絕對金額與毛利率估計都將提高，整體獲利表現仍可期。即使把大陸子公司匯回股利課稅因素列入考慮，敦吉今年賺至少半個股本應無虞。