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廣達、英業達、緯創拚擴產

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

代工廠廣達（2382）、英業達、緯創不受輝達（NVIDIA）最新Blackwell平台AI晶片大量出貨時程遞延影響，持續擴產，其中，廣達與英業達鎖定北美，緯創台灣竹北新產能也將在本季開出。

法人指出，廣達掌握三大美系雲端服務供應商（CSP）AI伺服器代工大單，隨著時序進入9月，廣達搭載輝達H100系列的高階AI伺服器機櫃也將正式出貨，挹注營運動能續強。

廣達AI伺服器主力生產地區位於美國加州、田納西州，正採取「邊出貨、邊擴產」的策略。據悉，目前廣達AI伺服器營收比重已達整體伺服器營收五成以上，隨著產能持續增加，下半年表現持續看俏。廣達先前已釋出今年AI伺服器營收將年增三位數百分比的目標。

英業達手握輝達AI伺服器水冷專案供應，也拿下H100、H200兩款HGX伺服器主板設計大單，旗下墨西哥新產能陸續開出，助益營運。

緯創握有H100伺服器基板訂單，日前再度斥資31億元在竹北打造全新伺服器產線，並將總部大樓移至新廠區，新產能預計第3季至年底開出。外界看好，新產能逐步到位後，將助益緯創繳出更亮眼的成績單。

AI 伺服器 廣達

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