攸泰攻無人機 跨大步

強固型電腦廠攸泰（6928）旗下睿剛電訊揮軍無人機領域報捷，其自主開發的無人機已進入開發第二階段，並即將進入量產。

攸泰表示，將以台灣作為無人機孵化器據點，並且計劃推向國際市場，可應用在救災、國防、警用領域，成為公司營運新動能。

2023年底，當時睿剛電訊決定利用國內無人載具開發契機，將無人機產品線導入公司。在攸泰科技副總暨睿剛電訊協同創辦人李柏成的主導下，該團隊正式成立，成員約七至八人，涵蓋產品部、業務、工程、通訊、電池、機構設計等多個領域。

攸泰表示，無人機是新創事業體，雖然睿剛電訊在無人載具地面控制器的研發製造已有豐富且專業的經驗，但踏入飛航機體仍要面臨截然不同的挑戰，包括、無線電訊號傳輸、電池管理飛行時間與配重考量、影像辨識系統的整合、排除紅色供應鏈的材料取得等，都是這段期間最艱難的挑戰。

攸泰科技與睿剛電訊以台灣作為無人機孵化器據點，並且計劃將這款無人機推向國際市場，憑藉其在慣性導航、精準定位及低軌衛星技術整合的優勢，與全球競爭對手展開較量。