惠普下修獲利 恐拖累金寶

全球第二大PC品牌暨印表機龍頭惠普（HP）受制於印表機事業復甦不如預期，調降全年獲利預估。惠普九成印表機產品委由金寶（2312）代工，隨著惠普印表機事業吹寒風，金寶恐受拖累。

惠普上季營收135.2億美元，年增2.4%，優於預期，惟單季淨利年減16.4%、降至6.4億美元，經調整後每股盈餘（EPS）0.83美元，不如預期。

惠普表示，上季營收表現出色，主要受惠於AI PC新品助攻，尤其商用PC相關業務表現更是亮眼；但利潤相對不錯的印表機部門上季營收卻年減2.8%，降至41.4億美元，不如市場估計的42.5億美元，衰退程度比預期更大。

惠普執行長羅爾斯坦言：「商用印表機市場復甦不如預期」。受制於印表機相關業務表現失色，惠普預期，本季每股盈餘將介於0.89美元至0.99美元，並調降全年每股盈餘上限預估值。

惠普原預期，全年每股盈餘介於3.3美元至3.6美元，最新調整後的數字為3.35美元至3.45美元，每股獲利預估中位數降至3.4美元，低於市場預期。

法人認為，印表機的利潤較高，對惠普的獲利貢獻影響大，因此，印表機業務復甦不如預期，應是導致惠普調降全年獲利預估值的一大原因。

據悉，惠普印表機產品高達九成由金寶代工，隨著惠普印表機事業吹寒風，金寶恐同步受累。

金寶與惠普合作多年，並於2020年量產自研印表機系統單晶片（SoC），掌握從控制晶片、零組件、機殼到組裝的印表機一條龍製造供應鏈，站穩印表機製造大廠寶座，目前印表機、事務機營收占比約20%至25%左右。金寶目前產品以消費性電子為大宗、占比近40%，儲存設備及印表機、事務機等占20%至25%，網路通訊占10%至15%。