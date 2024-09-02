微星、華碩 兩外資按讚

大陸自製3A級遊戲大作《黑神話：悟空》推出後，成為史上銷量最快的單機遊戲，外資花旗證券、海通國際證券同步看好《黑神話：悟空》爆紅對相關概念股的效益，預期台廠當中，微星（2377）、華碩等都將是主要受惠廠商。

花旗證券在最新發布的研究報告中指出，《黑神話：悟空》8月20日發布以來，已售出高達1,400萬套，尤其Steam平台上在線峰值玩家數量高達200萬，成為該平台最受歡迎的遊戲之一。

由於該款遊戲使用虛幻引擎5、且採用光追技術，輝達（NVIDIA）建議的顯卡配置為RTX 4060 Super，比多數玩家的顯卡配置更高，預期將引動一波顯卡或PC換機潮。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，過往高預算的單人遊戲市場主要由歐美公司主導，《黑神話：悟空》熱銷，代表大陸遊戲產業一大突破，重塑在全球市場上的可能性，儘管約80%的流量來自東亞地區，但該遊戲正逐漸吸引全球玩家關注，預計未來銷量將持續加速增長。

其中，遊戲的高規格圖形需求也將推動硬體升級。蒲得宇分析，根據Steam的建議配置，該遊戲需要輝達GeForce RTX 2060或超微（AMD）Radeon RX5700 XT等級的顯卡、英特爾Core i7-9700或超微Ryzen 5 5500等級的中央處理器（CPU）、16GB容量的DRAM記憶體及固態硬碟（SSD）。

儘管目前遊戲收入僅占輝達總收入約10%，但其RTX系列顯卡的強大圖形性能需求將成首要受益者，並看好超微也將受惠。

台廠方面，花旗預期，微星、華碩將成為《黑神話：悟空》熱銷最大受惠者，並將微星目標價由215元調升至235元。

海通國際也抱持類似的觀點，預期除華碩、微星外，技嘉、威剛、十銓等也都受惠。