三商家購（2945）昨（30）日宣布，為了持續擴展加盟店數，將擴大樂齡工作者來克服缺工問題，將推出全新「樂齡加盟」方案，讓美廉社加盟店數由目前近200家，提升加盟店數一至兩成。另包括統一超商、全家也分別祭出樂齡就職的相關方案，以解決大缺工問題。

三商家購指出，美廉社目前加盟店數近200家，加盟主年齡多半介於41歲至50歲，不過近年加盟主的年齡層有上升趨勢，顯見樂齡族群提早為規劃退休後準備，因此推出「樂齡加盟」方案，提供專業培訓及友善的職場環境，進而提升加盟店數再增加一至兩成。

全家也表示，其店舖端中高齡夥伴約占三成，人數超過千人，其中60歲以上夥伴持續增加，未來預計中高齡夥伴可占店舖總體員工約四成，增加200人以上。

全家董事長葉榮廷表示，隨著人口老化，國內高齡族的勞動參與率不斷提升，不過，即便提升後也僅由不到10%提升到10%以上，如何運用高齡族群勞動力是全家將持續面對的議題。

統一超商表示，自2018年起即跨部門積極整合成立樂齡計畫專案，並從「省力化」、「適齡性」、「工作站」三大方向著手。