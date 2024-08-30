亞泥賣遠東新股 進帳2.3億

亞泥（1102）昨（30）日公告，以每股35.25元處分遠東新世紀4,533.2萬股普通股，交易總金額15.9億元，處分利益2.37億元。

亞泥今年受到中國大陸水泥市場不佳影響，本業獲利成長受挫，所幸台灣本業及轉投資事業表現不俗，致上半年稅後純益71.9億元，年增5%，每股純益（EPS）2.16元，創下近三年的新高。

亞泥日前說明上半年獲利成長主因有三，一是受惠於美元升值及股市行情，財務投資績效良好；二是台灣地區水泥、預拌、電力、鋼鐵獲利較去年同期成長，其中，子公司亞東預拌獲利續創歷史新高，嘉惠電力營收占比已連續兩年達20%；第三，亞泥關係企業遠東新世紀及裕民航運，獲利皆有成長。

展望今年下半年，因大陸市場尚無樂觀成長跡象，故該公司持續透過處分轉投資事業，預期將帶來不錯的處分利益。