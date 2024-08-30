燁輝9月內銷價 開跌盤

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）昨（30）日以跌盤開出9月內銷盤價，鍍鋅、烤漆鋼品均調降每公噸500元；至於10月交貨的外銷報價則持平。公司指出，美國降息、全球壓減粗鋼供給，加上亞洲、歐美鋼市傳統淡季將過，後市不看淡。

燁輝表示，就全球整體經濟前景來看，近日日本央行無預警宣布升息；反觀Fed主席鮑爾本月表示調整利率時機來臨，美國幾乎底定9月開啟降息，至年底或將調降3碼，降息趨勢將持續到2026年。

日美兩大央行政策「一升、一降」，加劇全球金融市場動盪，各國紛紛強調經濟基本面穩健，IMF預估今年全球GDP成長率為3.2%，美國經濟成長2.6%，消除短期衰退疑慮。

而台灣經濟部公布7月工業生產指數95.5，年增12.3%，7月製造業生產指數94.84，年增12.97%，皆為連續五個月正成長。

觀察鋼鐵供需變化，世界鋼鐵協會於8月23日公布7月全球粗鋼產量為1.528億噸，年減4.7%。中國大陸7月粗鋼產量8,294萬噸，不論年減、月減均近一成。