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鋼筋買氣增 豐興迎新單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

在鐵礦砂等上游原料反彈下，國內鋼筋市場近一周來買氣大增，全台鋼廠初估逼近30萬公噸新單進帳，豐興（2015）、東鋼、海光和威致將可雨露均霑為營運加持。市場並預期下周新盤價傾向平高盤。

市場人士表示，國際廢鋼、鐵礦砂近期行情疲軟，加上小鋼胚以低價侵台，使得鋼筋內銷市場呈現濃厚的觀望氣氛，條鋼廠相繼調降盤價應對。

以豐興為例，上周鋼筋牌價跌價每公噸400元，廢鋼收購價更是調降兩次各每公噸300元、合計600元，隨後，眼見買氣略有回溫，本周以平盤定調，鋼筋新價落在每公噸1.85萬元，至於廢鋼收購價本周牌價為每公噸9,400元。

不過，近日市況出現重大變化，鐵礦砂呈現觸底反彈走勢，由底部的每公噸95.25美元一路攀升，截至29日為止，漲至每公噸101.25美元；同時，國際廢鋼報價也轉為堅挺，吸引全台盤商和工地直接用戶進場布局庫存。

市場初估，截至昨（30）日為止，全台條鋼廠接單普遍有所斬獲，多者單量達5萬公噸，少者也有2、3萬公噸，近一周新單數量超過20萬公噸、逼進30萬公噸的規模。法人指出，步入第3季後，國內鋼筋廠進入傳統淡季及歲修期間，並且可能受天候影響工地進度，使得營運不確定性升高，預期相較第2季表現恐呈現衰退情況。惟豐興、東鋼、海光和威致等鋼廠近期獲新單加持下，第4季營運增溫可期。

至於下周鋼筋和廢鋼等新盤價部分，市場預期起碼可站穩在平盤之上。

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