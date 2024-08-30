一周熱門零股／中信、台新、新光金進榜

台股本周零股市場「大風吹」，罕見由群創（3481）奪下榜首，擠下台積電、鴻海等老面孔外，中信金、台新金、新光金等三方搶親對象全數進榜，並將過往高人氣的多檔高股息等ETF擠出榜單外，僅剩四檔ETF在人氣榜單內，占比為近期新低。

雖美聯準會主席鮑爾在上周末全球央行年會釋降息明確訊號，帶動美股反彈，道瓊指數屢創波段新高，但台股本周量能未能回溫，行情狹幅震盪整理，個股在題材帶動下，表現逐漸分歧，零股市場在個股交投活絡中，領先大盤出現回溫跡象。

近一周零股交易

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為群創、台積電、國泰永續高股息、中信金、群益台灣精選高息、新光金、鴻海、復華台灣科技優息、台新金、富邦台50，十檔標的交易量從1,002萬至228萬股，較上周回溫許多。

其中群創在減資後於本周恢復交易，在暫停交易期間，台積電宣布以171.4億元購買群創南科四廠，供營運與生產使用，群創公告處分利益約147億元；同時，群創此次減資，每股退還股款現金1.2元，以減資後股本計算，約可貢獻每股純益1.84元。

在新光金合併案上，花落中信金、台新金還待揭曉，但三者本周全數擠進零股市場熱門榜單中，顯示投資人正向看待三方在合併案上的助益。

此外，隨個股交易逐漸活絡，相對也擠壓ETF在零股市場交易空間，本周僅國泰永續高股息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、富邦台50等四檔進榜，其中高股息ETF三檔，持續成為零股市場熱門焦點。