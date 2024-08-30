台達電買日本不動產 斥資31億元擴大營運總部

台達電（2308）昨（30）日代日本子公司公告斥資139.27億日圓（約新台幣31億元）在日本東京都港區添購不動產，台達電說明，主要因應當地資料中心、能源基礎設施、工業自動化及汽車電子四大重點業務需求，擴大當地營運總部規模。

台達電表示，目前日本子公司員工約200人，因應當地業務擴張，預計到2030年員工人數將達500人，因此添購不動產主要支應未來中長期營運發展所需。

台達電近年設廠「遍地開花」，持續加快全球產能布局腳步，去年資本支出達278.29億元，年增27.5%，創新高，預估在印度、泰國、台灣及美國等持續擴增產能，今年資本支出將超過300億元，連兩年創高。依據台達電年報，今年上半年資本支出約144.58億元。