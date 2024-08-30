快訊

直指柯文哲？彭振聲涉貪汙圖利罪 遭檢聲押禁見

美股走升 道瓊漲228點續創歷史新高、那指上揚1.13%

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

台達電買日本不動產 斥資31億元擴大營運總部

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）昨（30）日代日本子公司公告斥資139.27億日圓（約新台幣31億元）在日本東京都港區添購不動產，台達電說明，主要因應當地資料中心、能源基礎設施、工業自動化及汽車電子四大重點業務需求，擴大當地營運總部規模。

台達電表示，目前日本子公司員工約200人，因應當地業務擴張，預計到2030年員工人數將達500人，因此添購不動產主要支應未來中長期營運發展所需。

台達電近年設廠「遍地開花」，持續加快全球產能布局腳步，去年資本支出達278.29億元，年增27.5%，創新高，預估在印度、泰國、台灣及美國等持續擴增產能，今年資本支出將超過300億元，連兩年創高。依據台達電年報，今年上半年資本支出約144.58億元。

延伸閱讀

福爾摩沙藝博會 再現二戰後台日藝術思潮

經長郭智輝訪日出席科技對話 與日鞏固半導體供應鏈關係

因應業務需求 台達電斥資逾31億元日本購置不動產

金管會信託2.0評鑑／玉山銀榮獲業務創新獎

相關新聞

精英董座 王光祥接任

精英（2331）昨（30）日公告，董事長一職由大同公司董事長王光祥擔任。精英前董事長鍾依文先前因階段性任務完成，8月8日...

台達電買日本不動產 斥資31億元擴大營運總部

台達電（2308）昨（30）日代日本子公司公告斥資139.27億日圓（約新台幣31億元）在日本東京都港區添購不動產，台達...

華碩商用電腦銷售告捷

華碩（2357）商用電腦銷售告捷，第2季在台灣商用桌機及筆電市場，市占率均拿下第一。華碩看好，目前商用客戶對AI PC詢...

遠傳遠距醫療 損益兩平

遠傳電信（4904）深耕遠距醫療見成效，已達損益兩平，營收明顯成長，遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，遠距醫療...

曾文祺接明基電通董座

佳世達（2352）旗下BenQ明基電通昨（30）日宣布高階人事異動，曾文祺、黃原福為新任董事長及總經理，原董座李焜耀與總...

佳世達擬砸17億買庫藏股

佳世達（2352）董事會昨（30）日通過，將自集中交易市場買回39,335張庫藏股，預定買回期間為8月30日起至10月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。