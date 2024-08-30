青雲7月每股賺0.24元 「黑悟空」助陣
板卡廠青雲（5386）昨（30）日公布自結7月稅後純益751萬元，年增219.57%，7月每股稅後純益（EPS）0.24元，年增200%，去年同期EPS為0.08元。
青雲昨天股價下跌7.5元，收104元，成交量1.37萬張。受到中國大陸遊戲大作「黑神話：悟空」大賣之下，市場看好該遊戲推升電腦硬體的需求，帶動板卡更新，刺激出貨量，青雲等板卡族群近期股價強勢表態，青雲股價近期多次達公布注意資訊標準，依規定公告相關財務訊息。
青雲今年6月與7月合計稅後純益為811萬元，年減11.07%，今年6月與7月合計EPS為0.26元，年減10.34%，去年同期為0.29元。
青雲今年第2季稅後純益448萬元，年減67.56%，第2季每股稅後純益為0.14，去年同期EPS為0.44元。
青雲是二線板卡廠，2023年營收比重高階記憶體占約67%、伺服器約15%、板卡約11%。該公司7月營收5.63億元，月增263.91%，年增301.34%，前七個月營收17.57億元，年增59.98%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言