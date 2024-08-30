精英董座 王光祥接任
精英（2331）昨（30）日公告，董事長一職由大同公司董事長王光祥擔任。精英前董事長鍾依文先前因階段性任務完成，8月8日公告辭任董事長一職。
精英8月28日公告由王光祥擔任精英大股東大同公司的法人董事代表人。
精英昨天舉行董事臨時會，推舉王光祥擔任精英董事長。精英新任副董事長則由精英法人代表人董事陳明星擔任。
精英7月營收17.19億元，月減7.09%，年增6.3%，今年前七個月營收101.69億元，年減19.15%。精英第2季營收達65.2億元，季增47%、年減39.51%，稅後純益4.3億元，每股純益為0.78元，創2003年第2季以來同期新高。
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