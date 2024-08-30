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技嘉射三箭 攻伺服器冷卻

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

衝刺人工智慧（AI）資料中心業績，技嘉（2376）推出三大伺服器冷卻方案，即液體冷卻、浸沒式冷卻和進階氣冷，協助導入企業的IT架構。法人預估，技嘉積極衝刺伺服器業務，加上輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器可望在明年第1季出貨，推升2025年業績看俏。

法人預估，AI占技嘉2023年的伺服器營收比重為58%，占整體公司營收比重21%，AI伺服器比重持續提升，占2024年與2025年伺服器比重分別為86%與88%，占整體營收比重將達到56%與60%，是未來營收成長主要來源。

技嘉今年7月營收190.35億元，月減16.99%，年增119.01%，法人預估，8月營收可望較7月回升。今年前七個月營收為1,481.21億元，年增134.52%。

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