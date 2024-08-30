群創轉型 衝刺智慧座艙

面板雙虎積極轉型，群創（3481）昨（30）日公告對中國大陸地區投資事業架構調整，配合公司車用事業投資布局規劃，提升資源調度效益，將寧波群志光電持有的100%群豐駿科技（寧波）股權轉讓群創持股85.91%的子公司CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.，交易金額3,768.3萬美元。

群創表示，主要是整合資源，積極發展車用相關業務。群豐駿科技（寧波）實收資本額人民幣2.8億元，主要營業項目為LCD後段模組及其零組件製造與銷售。

群創董事長洪進揚先前表示，群創集團要做價值轉型，跨域整合場域應用。群創子公司CarUX布局智慧車用業務，打進Tier1車廠供應鏈，主攻車用智慧座艙。