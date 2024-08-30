曾文祺接明基電通董座

佳世達（2352）旗下BenQ明基電通昨（30）日宣布高階人事異動，曾文祺、黃原福為新任董事長及總經理，原董座李焜耀與總座李文德退休卸任，新人事案當日生效。

2022年和2023年友達、佳世達董事改選，明基友達集團創辦人李焜耀陸續退出董事會，淡出集團決策圈；今年也未再擔任集團中的達方公司董事，在集團中僅擔任明基電通董事長。如今再卸下明基電通董座一職，退出經營團隊。明基電通表示， 由衷感謝李焜耀及李文德的領導與貢獻。

明基電通指出，李焜耀2001年成立BenQ，迅速打造為知名的國際品牌，李文德為BenQ開拓歐洲版圖，奠定穩健的財務基礎和經營績效，引領BenQ投入數位生活、企業營運、醫療保健以及教育學習領域，成為公司最重要的資產。

明基電通新任董座曾文祺有超過30年業務開發、產品規劃管理、全球營銷、通路管理的豐富經歷，績效卓越。

曾文祺1994年加入即負責CD-ROM產品與拓銷，明基成為全球前五大光碟機品牌，主導成立明基中國分公司，率先建立行銷團隊，從最初的三名員工發展成數百人的中國大陸行銷中心，近十年則帶領專業電競產品、智慧照明產品成為重要品牌事業。

黃原福在資訊領域擁有逾30年豐富經驗，透過策略性產品開發與STP、DTC行銷模式，為明基帶來全新營運方向。2008年金融風暴之際，導入STP模式，讓明基成為全球第一的DLP投影機品牌，開創電競顯示器品類及可連結雲端的智慧電子白板。