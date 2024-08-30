佳世達擬砸17億買庫藏股

佳世達（2352）董事會昨（30）日通過，將自集中交易市場買回39,335張庫藏股，預定買回期間為8月30日起至10月29日，預計買回股份占公司已發行股份總數的2%。佳世達昨日上漲0.2元，收35.85元。

佳世達此次買回庫藏股區間價格為每股35元至45元，股價低於區間價格下限，將繼續買回，若以最高買回價格估算，佳世達最大可買回金額約17.7億元。

佳世達指出，上述買回股份所需金額上限，僅占公司流動資產之1.58%，董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回不影響資本維持。

佳世達前次買回庫藏股為2005年10月，當時董事會決議買回6萬張自家股票，目的為轉讓股份予員工，佳世達當時庫藏股執行率達到100%，共斥資約17.59億元。