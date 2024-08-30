國巨 瞄準價內外5%

國巨（2327）7月營收110億元，月增10%、年增23.8%，創下單月歷史新高，第3季市場預估營收323.6億元，季增3%、年增18.1%，毛利率36.1%，稅後純益57.8億元，每股純益（EPS）為13.6元。

市場看好國巨下半年營運有望回溫，且AI應用有利於利基型產品產能利用持率持續拉高，預估今年營收達1,239.9億元，年成長15.2%，毛利率35.3%，稅後純益214.6億元，EPS為50.7元。2025年隨車用、網通等市場可望復甦，AI PC、AI手機滲透率提升，分別將帶動MLCC等被動元件用量提升一成至數倍不等下，將帶動全年營運表現。建議投資人利用價內外5%以內、可操作天期150天期以上的權證介入。（凱基證券提供）

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