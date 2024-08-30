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光寶科 選逾四個月

經濟日報／ 記者何佩儒整理
光寶科相關權證
光寶科相關權證

光寶科（2301）第2季每股純益（EPS）1.36元，略優於法人預期，由於產品組合優化，專注於高毛利率產品，包括雲端物聯網及光電半導體與智能交通等，預期三大事業部門第3季表現都將優於第2季。

法人表示，AI相關產品占光寶科雲端物聯網事業部門營收比重隨下半年出貨增溫，將逐步提升到兩位數，產品規格也見升級，帶動AI伺服器電源營收成長；至於在液冷散熱相關產品也獲大客戶認證，有助強化AI伺服器產品業務。光寶科累計上半年營收620.6億元，年減13%；稅後純益55億元，EPS為2.4元，低於去年同期的2.86元。投資人可挑選價內外20%以內，有效天期四個月以上的權證。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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