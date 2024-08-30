遠傳遠距醫療 損益兩平

遠傳電信（4904）深耕遠距醫療見成效，已達損益兩平，營收明顯成長，遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，遠距醫療已經涵蓋醫療、急救、照護等場域，《通訊診療法》新制上路後更擴大開設超過195個虛擬診間，未來將持續將生成式AI導入醫療照護應用，在政府許可的場景，驗證科技可行性。

胡德民認為，醫療落差存在於偏鄉及都市裡，加上高齡化社會來臨，使用AI及資通訊打通醫療及照護產業的任督二脈很重要。遠傳自主研發5G遠距診療平台，已經導入15個縣市及52個鄉鎮，累積服務4.5萬人次，5G救護車已支援全台共12個縣市的緊急救護，使用超過1,000人次。

遠傳與亞東醫院合作開辦「在宅急症照護試辦計畫」，結合遠傳5G遠距診療平台、IoT生理量測器材、遠傳「Health健康+」App，提供病患整合性醫療照護解決方案。預計2024年底前，全台將導入50個在宅急症照護服務團隊，在宅照護場域是由遠傳5G遠距診療平台所支援。

《通訊診療法》上路後，遠傳指出，「Health健康+」App已與60家醫療院所合作，開設195個虛擬診間，針對行動不便、慢性病、感染症等法規開放的照護對象，提供視訊門診、虛擬健保卡、信用卡付款、電子處方等。

營收部分，胡德民指出，今年看到最好機會，東風已經到了，未來要積極搭上熱潮，目前已達損平點，未來營收貢獻可望開始起飛。

胡德民觀察，遠距醫療納入健保支出，政府也積極統合衛福部及數位部政策規劃，讓醫療產業創新看到一線曙光，不僅是醫療，試型的在宅急重症照顧，可以緩解醫院急診床位緊張問題，未來還有健康管理及後續追蹤照顧等，迎向醫療、長照的大轉型時代。