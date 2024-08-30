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華通、燿華 四檔閃金光

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
華通、燿華相關權證
華通、燿華相關權證

沉寂許久的蘋果概念股，隨著iPhone16發表會進入倒數計時，終於啟動轉強，PCB族群也受到法人關注。其中，華通（2313）、燿華（2367）除了有iPhone新機題材帶動，近期在衛星相關業務也有著墨，可望助攻營收與股價表現。

由於iPhone 16將是蘋果首款加入AI功能「Apple Intelligence」的機種，預料將可提高果粉的換機誘因，除了每代必換新機的鐵粉，若是手中已是三、四年前iPhone的果粉，可望透過此次有感升級，汰換手中的舊機。分析師預估，下半年iPhone 16系列備貨量落在8,500萬支至9,000萬支區間，較iPhone 15約成長5%。明年全年iPhone出貨量將達到2.35億支，年增7%。

看好iPhone 16將帶動的換機潮，華通於7月營收已有明顯提升，單月營收67.2億元，月增26％、年增11.5％，累計前7月營收391.6億元，年增率為17.3％。

燿華7月營收16.2億元，年增29.1%，累積前七個月營收109.1億元，年增24.7%。燿華今年受惠低軌衛星HDI板大增，營運明顯升溫，加上新的國際客戶已加入發射衛星行列，預估第3季放量，低軌衛星營收占比有望穩定提高。

隨衛星相關產品占比提高，加上布局車用、AI應用，燿華消費性電子產品的營收占比也逐漸降低。

權證發行券商建議，看好華通、燿華後續表現的投資人，可挑選價內外15%以內，距到期日90天以上的相關認購權證介入。

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