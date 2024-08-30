快訊

直指柯文哲？彭振聲涉貪汙圖利罪 遭檢聲押禁見

美股走升 道瓊漲228點續創歷史新高、那指上揚1.13%

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

川湖、中砂 挑中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
川湖總經理林淑珍。 聯合報系資料照
川湖總經理林淑珍。 聯合報系資料照

台股在美聯準會（Fed）有望在9月開始降息，美高科技股漲跌不一中，市場聚焦基本面，其中，法人看好下半年營運展望的川湖（2059）、中砂（1560）等個股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

川湖第2季營收季增29.8%、年增91.5%，毛利率69.6%，呈季年雙增，營業利益率60.99%，歸屬母公司淨利14.56億元，季增5%、年增103.7%，每股純益（EPS）15.28元。

川湖、中砂相關權證
川湖、中砂相關權證

展望第3季，因AI伺服器需求維持強勁的成長，以及通用型伺服器、廚具需求持續轉佳，因此，市場看好第3季營運可望較上季成長，營業利益15.6億元，季增1.9%、年增132.3%，歸屬母公司淨利12.5億元，季減13.8%、年增27.8%，EPS為13.1元。

中砂第2季營收季增8.5%．年增9.9%，毛利率31.6%，較上季下滑0.8個百分點，主因為測試晶圓產品組合差異，本業獲利達成率88%，業外匯兌收益挹注下，單季EPS為1.75元。

2024年以各產品來看，ABU方面，工具機需求持平、電子半導體增加，預估年增7~12%；DBU方面，先進製程及記憶體客戶所用鑽石碟出貨量逐季增長，年增將超過20%。

權證發行商建議，若看好川湖、中砂後市表現，可挑選價內外10%以內、有效天期三個月以上的商品入手。

延伸閱讀

近期債券短天期利率下滑比較多！ 辣媽：但想賺較多資本利得要選長天期

華碩、技嘉 押中長天期

鴻海、大立光 選長天期

瑞昱、智原 聚焦長天期

相關新聞

精英董座 王光祥接任

精英（2331）昨（30）日公告，董事長一職由大同公司董事長王光祥擔任。精英前董事長鍾依文先前因階段性任務完成，8月8日...

台達電買日本不動產 斥資31億元擴大營運總部

台達電（2308）昨（30）日代日本子公司公告斥資139.27億日圓（約新台幣31億元）在日本東京都港區添購不動產，台達...

華碩商用電腦銷售告捷

華碩（2357）商用電腦銷售告捷，第2季在台灣商用桌機及筆電市場，市占率均拿下第一。華碩看好，目前商用客戶對AI PC詢...

遠傳遠距醫療 損益兩平

遠傳電信（4904）深耕遠距醫療見成效，已達損益兩平，營收明顯成長，遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，遠距醫療...

曾文祺接明基電通董座

佳世達（2352）旗下BenQ明基電通昨（30）日宣布高階人事異動，曾文祺、黃原福為新任董事長及總經理，原董座李焜耀與總...

佳世達擬砸17億買庫藏股

佳世達（2352）董事會昨（30）日通過，將自集中交易市場買回39,335張庫藏股，預定買回期間為8月30日起至10月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。