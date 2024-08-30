華碩商用電腦銷售告捷

華碩（2357）商用電腦銷售告捷，第2季在台灣商用桌機及筆電市場，市占率均拿下第一。華碩看好，目前商用客戶對AI PC詢問度高達九成，隨著商用電腦陸續汰換為AI PC，預計2026年整體商用市場AI PC覆蓋率將超過90%。

市調機構IDC最新報告指出，華碩第2季在台灣商用桌機市占率達45%，商用筆電市占率也有31.3％，雙雙拿下第2季銷售第一，其中商用桌機橫掃政教、中小企業、大型企業三大領域。

華碩指出，商用桌機ASUS ExpertCenter D7 SFF特別受金融業和電信業青睞，AI商用筆電ASUS ExpertBook B5則獲上班族與管理階層喜愛，市場反應極佳。

華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示，企業、學校客戶熱情支持，今年業績穩定達標，華碩商用團隊年底前將推出獨家商務應用AI軟體，搭配Windows 11換機需求，明年成績絕對比今年好。

楊長明觀察，商用客戶對AI PC詢問度高達九成，大學校系也陸續採購或更新設備，以利師生進行AI相關應用與研究，AI已成為當代必修課，看好2026年商用AI PC涵蓋率將超過90%。

華碩今年產品重點為發展AI PC。華碩共同執行長許先越先前指出，華碩已推出最完整，涵蓋各平台的AI PC產品，目標要在第一波Copilot+ PC架構的AI PC市占率能達到25%，預期AI PC成長周期將橫跨數年，華碩將積極拓展市場。

許先越認為，目前用微軟最嚴格的Copilot+ PC架構定義，市面上只有高通的解決方案，以此計算，市場上相關AI PC總量不大，但以目前收集到的數據來看，華碩在美國、加拿大及澳洲都處於領先地位，市占率超過兩成以上。