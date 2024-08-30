與 NVIDIA 股價崩跌脫鉤 這2檔銅箔基板上漲逾半根停板

輝達（NVIDIA）財報及財測都高於預期，但因未能達成投資人的「完美期待」，拖累股價29日崩跌逾6%，台股相關AI股30日也有多檔股價表現與輝達脫鉤，2檔銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）及台燿（6274）盤中漲幅逾半根停板，另外，散熱股的尼得科超眾（6320）更是衝上漲停，健策（3653）盤中上漲逾4%。

輝達止於7月28日的年度第2季（上季）淨利比去年同期成長167%至166億美元，營收年增122%到創新高的300.4億美元，約45%營收來自雲端服務供應商，經調整後毛利率大幅擴增4.5個百分點到75.7%，都高於預期。

輝達上季資料中心營收263億美元，年增155%，推論（而非訓練）相關營收占比超過40%，遊戲營收29億美元，年增16%，專業視覺化營收4.54億美元，年增20%到，汽車營收3.46億美元，年增37%，都優於預期。

輝達預期本季營收325億美元、加減2%，高於分析師平均預期的319億美元，卻未達最樂觀預估的379億美元；輝達上季財報與本季財測都高於預期，且暗示Blackwell延後出貨影響有限，但上季營收超乎預期的幅度為六季來最小，本季營收預估也未達最樂觀分析師的預期，29日股價重挫逾6%。

輝達重挫，台股AI股表現則是漲跌互見，指標股台積電（2330）以944元開出，盤中漲幅0.53%，廣達（2382）、仁寶（2324）則是小跌，散熱股中以尼得科超眾最強，衝上漲停253元，健策盤中上漲逾4%，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）也是上漲，但廣運（6125）下跌。

另外，銅箔基板（CCL）大廠台燿及台光電則是爆量上漲，盤中漲幅逾5%；台光電7月營收57.82億元，連五月創新高，月增10.2%，年增58.6%；累計今年前七7月營收341.33億元，年增69.1%。

台光電第2季稅後純益24.3億元，季增22.7%，年增143%，上半年淨利44.14億元，年增198%，毛利率28.1%，每股純益為12.83元；台光電曾表示，在各類伺服器、高階網通低損耗材料，及美系新手機材料三大成長引擎的帶動下，產能接近全產全銷，對營運持續樂觀。

台燿7月營收21.41億元，月增10.2%，年增65.2%；累計前7月營收122.79億元，年增41.1%；台燿表示，7月營收年增幅度大，主要受惠高階產品效益發酵 台燿第2季每股純益2.55元，上半年每股純益4.21元，超越前一年全年3.05元，第2季單季與上半年每股純益同創歷史新高。