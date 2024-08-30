iPhone 16買氣旺…台積、聯發科 瑞銀喊買

市場近期對下半年智慧機產業關注度提高，機構投資人紛紛看好換機潮需求將啟動；瑞銀證券在最新的「全球智慧機銷售」報告中喊買台積電（2330）、聯發科等台廠相關供應鏈。

瑞銀亞洲科技技術研究主管高多斯（Nicolas Gaudois）指出，iPhone 16下半年生產量將達到8,600萬台，年增10%，對蘋果抱持正向期待。

由於瑞銀看好下半年智慧機的市場前景，台系供應鏈喊買台積電、聯發科兩大台廠，分別給予目標價1,120元、1,550元。全球其他供應鏈，包括LG Innotek、江蘇卓勝微電子、三星電子、慧榮科技、SK海力士、舜宇光學、TDK、小米，以上十檔瑞銀皆給予「買進」評等。

7月全球智慧機銷售量達9,570萬支，年增7.2%，為連續第三個月呈現年增。以個別市場來看，美國需求回暖，7月銷售年增6.4%；中國大陸同樣呈現增長趨勢，年增6.6%；歐洲和其他地區也保持強勁增長，高達15.2%。

在2024年全球智慧型手機市場的復甦進程中，數據顯示安卓（Android）OEM廠銷售復甦的力道持續領先，當中主要廠商三星、小米和Vivo分別年增7.4%、17.2%和11.3%。不過，iPhone銷售也穩定增長，已連續第二個月正成長。

高多斯指出，根據最新數據，iPhone銷售量年增達3.4%，較6月的1.2%有所提升，顯示6月來持續回暖的趨勢。