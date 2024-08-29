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威盛將現增 發GDR籌資

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

威盛（2388）於昨（29）日舉行股東臨時會，決議通過現增參與發行海外存託憑證（GDR）案。該公司董事長陳文琦表示，現在AI是個大的發展機會，而其特殊應用IC（ASIC）與先進封裝相關業務都持續發展。威盛也評估，下半年的營收表現有機會優於上半年，獲利預期也會跟著增長。

對於旗下ASIC設計服務廠威宏是否規劃掛牌，陳文琦說，包括之前的威鋒，以及現在的威宏等，都希望盡量發展，有機會就會朝更好的安排方向前進。

威盛目前本身產品最先進製程是利用16奈米，而威宏ASIC業務承接案件利用的最先進製程已達5奈米。

值得注意的是，威盛第2季財報中列出合約負債逾76億元。威盛提到，增加部分主要是在威宏方面，主要是客戶先行支付訂金，有些全額預付，有些則為部分預付，未來會陸續轉換成營收。

威盛擬在不超過7.5萬張額度內辦理GDR，用於外幣購料、研發支出費用、轉投資或投資高階技術產品的軟硬體設備及相關技術，或充實營運資金，或其他長期策略發展所需。該公司在會後公告，本案暫定發行股數為4.5萬張至5.5萬張額度內參與發行GDR，主要用途是外幣購料需求。

威盛 營收

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威盛股臨會 通過發行GDR 案

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