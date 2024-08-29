伊雲谷下半年逐季升溫

雲端代理商伊雲谷（6689）昨（29）日召開法說，樂觀看下半年營運逐季升溫，本業獲利優於上半年，隨著微軟、亞馬遜AWS等雲端服務供應商（CSP）資料中心陸續在台落地，加速營運成長。

伊雲谷持續強化AI投資與資安人力，去年底合併雲馥，上半年雲馥營收占比約4%，併入雲馥後營業費用增加，影響獲利表現，隨著費用調整效益陸續顯現，伊雲谷預期，下半年營業利潤可望優於上半年。

伊雲谷目前營收主要來自雲端服務，AI趨勢推升客戶上雲需求加溫，加上多雲布局效益逐步顯現，驅動今年營運成長，微軟在台資料中心7月已啟用，AWS明年也要落地，對於落實客戶代理需求有加分作用。

伊雲谷指出，去年政府開放政府機構、金融、醫療及教育等產業上雲，去年在標案上也取得不錯成績，看好未來需求前景。