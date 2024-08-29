快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

伊雲谷下半年逐季升溫

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

雲端代理商伊雲谷（6689）昨（29）日召開法說，樂觀看下半年營運逐季升溫，本業獲利優於上半年，隨著微軟、亞馬遜AWS等雲端服務供應商（CSP）資料中心陸續在台落地，加速營運成長。

伊雲谷持續強化AI投資與資安人力，去年底合併雲馥，上半年雲馥營收占比約4%，併入雲馥後營業費用增加，影響獲利表現，隨著費用調整效益陸續顯現，伊雲谷預期，下半年營業利潤可望優於上半年。

伊雲谷目前營收主要來自雲端服務，AI趨勢推升客戶上雲需求加溫，加上多雲布局效益逐步顯現，驅動今年營運成長，微軟在台資料中心7月已啟用，AWS明年也要落地，對於落實客戶代理需求有加分作用。

伊雲谷指出，去年政府開放政府機構、金融、醫療及教育等產業上雲，去年在標案上也取得不錯成績，看好未來需求前景。

微軟 雲端服務

延伸閱讀

伊雲谷法說會／樂看下半年營運 微軟、AWS在台落地助力需求成長

大日行賄官商起訴 拆樑控：謝國樑團隊多標案有類似問題

精誠旗下智慧資安科技 宣布代理 OT 資安品牌 Claroty

微軟向新加坡買下公共建築屋頂太陽能 實現氣候目標

相關新聞

iPhone 16買氣旺…台積、聯發科 瑞銀喊買

市場近期對下半年智慧機產業關注度提高，機構投資人紛紛看好換機潮需求將啟動；瑞銀證券在最新的「全球智慧機銷售」報告中喊買台...

威盛將現增 發GDR籌資

威盛（2388）於昨（29）日舉行股東臨時會，決議通過現增參與發行海外存託憑證（GDR）案。該公司董事長陳文琦表示，現在...

伊雲谷下半年逐季升溫

雲端代理商伊雲谷（6689）昨（29）日召開法說，樂觀看下半年營運逐季升溫，本業獲利優於上半年，隨著微軟、亞馬遜AWS等...

宏齊衝刺Mini LED產能

宏齊（6168）昨（29）日舉行法人說明會，針對下半年營運展望，副總經理張天健表示，預期第3季會比第2季好，第4季較第3...

凌巨新品挹注 營運升溫

中小尺寸面板廠凌巨（8105）昨（29）日表示，第2季短、急單需求湧現，車載、產機及消費型等客戶庫存調整得控，面板拉貨動...

錼創上季EPS -0.29元 擴大布局歐美

錼創科技-KY創（6854）昨（29）日公告第2季合併財報，稅後純損3,094.6萬元，相較第1季及去年同期虧損收斂，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。