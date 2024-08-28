微星目標價 外資喊235元

大陸國產3A單機遊戲《黑神話：悟空》爆紅，帶動PC品牌廠銷售及周邊板卡商機，美系外資最新報告認為，新遊戲有望帶起顯卡需求，看好微星（2377）將受惠，獲利維持上升軌道，重申買進評等，目標價由215元調高至235元。

《黑神話：悟空》爆紅，8月20日上市後短短三天，銷量就突破1,000萬套；且上市後打破多項遊戲業紀錄，包括史上最熱銷的陸製3A遊戲、Steam平台史上最多人同玩的單機遊戲等，且帶動周邊商機；市場預測，最終銷量將達2,000萬套。

由於《黑神話：悟空》大量使用3D環景操作模式與光追技術，且遊戲畫面都是4K畫質，對顯示卡要求相當嚴苛，若要完整體驗流暢遊戲戰鬥及精美畫面，玩家電腦至少需配備輝達（NVIDIA）RTX40系列以上顯示卡，因此帶動高階顯示卡市場需求大增。

燦坤昨日表示，8月顯示卡銷售表現相比去年同期達雙位數成長，新遊戲上線熱潮引發電腦設備更新、升級的新一波商機，有望讓高階筆電及PC相關資通訊商品迎來銷售高峰。