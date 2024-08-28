微星目標價 外資喊235元

經濟日報／ 記者楊伶雯李泠秭／台北報導

大陸國產3A單機遊戲《黑神話：悟空》爆紅，帶動PC品牌廠銷售及周邊板卡商機，美系外資最新報告認為，新遊戲有望帶起顯卡需求，看好微星（2377）將受惠，獲利維持上升軌道，重申買進評等，目標價由215元調高至235元。

《黑神話：悟空》爆紅，8月20日上市後短短三天，銷量就突破1,000萬套；且上市後打破多項遊戲業紀錄，包括史上最熱銷的陸製3A遊戲、Steam平台史上最多人同玩的單機遊戲等，且帶動周邊商機；市場預測，最終銷量將達2,000萬套。

由於《黑神話：悟空》大量使用3D環景操作模式與光追技術，且遊戲畫面都是4K畫質，對顯示卡要求相當嚴苛，若要完整體驗流暢遊戲戰鬥及精美畫面，玩家電腦至少需配備輝達（NVIDIA）RTX40系列以上顯示卡，因此帶動高階顯示卡市場需求大增。

燦坤昨日表示，8月顯示卡銷售表現相比去年同期達雙位數成長，新遊戲上線熱潮引發電腦設備更新、升級的新一波商機，有望讓高階筆電及PC相關資通訊商品迎來銷售高峰。

4K畫質 神話 顯示卡

延伸閱讀

黑神話：悟空／太原景區3天3夜完成雕塑 手臂卻遭打卡遊客踩斷

「黑神話：悟空」線下音樂會 開賣2分鐘秒光

中國潮新勢力 「悟空」料賣2000萬份、60億元

「黑神話：悟空」配樂「雲宮迅音」 82歲作曲者許鏡清又紅了

相關新聞

AI伺服器鏈 大摩叫好

AI產業近來雜音頻傳，衝擊全球資本市場甚巨。外資摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「AI供應鏈產業」報告中指出，有「三大...

AMAX 上半年EPS 1.9元

AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）昨（28）日公布半年報，第2季受產品組合影響，單季獲利季減近八成，每股純益...

倚天酷碁下半年營收 審慎樂觀

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）昨（28）日受邀參加2024台灣創投年會法說會，展望後市，倚天酷碁認為，大環境雖有地...

微星目標價 外資喊235元

大陸國產3A單機遊戲《黑神話：悟空》爆紅，帶動PC品牌廠銷售及周邊板卡商機，美系外資最新報告認為，新遊戲有望帶起顯卡需求...

半導體通路 動能增溫

半導體展將登場，市場除聚焦晶圓代工、設備廠，包括半導體通路業也因產業長線看佳，投顧法人分析，隨AI、機器學習、大數據分析...

鼎炫 上半年每股賺4.41元

鼎炫-KY（8499）昨（28）日公告第2季稅後純益8252.6萬元，季減18%，年減45.3%，每股純益1.99元；上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。