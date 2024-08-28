半導體通路 動能增溫

半導體展將登場，市場除聚焦晶圓代工、設備廠，包括半導體通路業也因產業長線看佳，投顧法人分析，隨AI、機器學習、大數據分析等資料密集產業需求，推動能提高更高運算能力與速度的半導體需求，預料將帶動大聯大（3702）、文曄等半導體通路營收成長。

檢視半導體通路業者聯強、華立、文曄、全科、大聯大等廠商7月營收，除全科外，都呈現年增，文曄更年增76.3%，顯示收購加拿大通路商Future效應顯現。

至於全科7月營收月增率達72.1%，法人表示，看好歐洲5G覆蓋率及普及率將在第3季更趨明朗，加上WiFi 7升級需求，以及隨手機、PC市場回溫，將帶動全科下半年成長動能。

市調機構預測，全球半導體產業規模持續擴大，今年將成長到6,731億美元，2023到2032年年銷售額複合成長率8.8%。除了AI、大數據分析等，物聯網設備、5G技術等也需要更節能、更先進的半導體支援其功能性與連接性。