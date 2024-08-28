倚天酷碁下半年營收 審慎樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下倚天酷碁-創（2432）昨（28）日受邀參加2024台灣創投年會法說會，展望後市，倚天酷碁認為，大環境雖有地緣政治、美國總統大選等風險，仍看好PC產業旺季需求下，將帶動周邊商品出貨成長，加上包袋類及新加入的行李箱產品線動能可望延續，下半年營運審慎樂觀。

倚天酷碁三大業務分別為PC周邊、智慧移動及包袋類產品，公司預計今年三大業務皆會優於去年，帶動整體營收表現較去年成長。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，隨著PC產業回溫，加上AI PC出現，讓倚天酷碁看到許多新商機，目前已投入開發AI PC相關周邊產品，相信將成為未來業績增長動能之一。

倚天酷碁對下半年營運審慎樂觀，預期在PC產業旺季需求下，將帶動周邊商品出貨成長，包袋類及新加入的行李箱產品線動能也可望延續。

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