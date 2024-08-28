AMAX 上半年EPS 1.9元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）昨（28）日公布半年報，第2季受產品組合影響，單季獲利季減近八成，每股純益僅0.32元，也遠不如去年同期每股純益2.26元，獲利表現低於市場預期；上半年每股純益1.9元，也較去年同期4.07元衰退。

AMAX總部位於美國矽谷，主要產品線包含AI伺服器高效能運算解決方案、液冷散熱系統解決方案以及伺服器機櫃，鴻海集團為AMAX的大股東之一，目前約持25%股權，並列有二席董事。

展望未來，AMAX董事長倪小菁曾預期，本季業績將開始明顯轉強，第4季為全年營運高峰，明年則因開始大量出貨輝達（NVIDIA）B200、GB200產品，估計明年業績會比今年更強。

伺服器 每股純益

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