AMAX 上半年EPS 1.9元
AI伺服器軟硬整合商AMAX-KY（6933）昨（28）日公布半年報，第2季受產品組合影響，單季獲利季減近八成，每股純益僅0.32元，也遠不如去年同期每股純益2.26元，獲利表現低於市場預期；上半年每股純益1.9元，也較去年同期4.07元衰退。
AMAX總部位於美國矽谷，主要產品線包含AI伺服器高效能運算解決方案、液冷散熱系統解決方案以及伺服器機櫃，鴻海集團為AMAX的大股東之一，目前約持25%股權，並列有二席董事。
展望未來，AMAX董事長倪小菁曾預期，本季業績將開始明顯轉強，第4季為全年營運高峰，明年則因開始大量出貨輝達（NVIDIA）B200、GB200產品，估計明年業績會比今年更強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言