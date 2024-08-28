鼎炫 上半年每股賺4.41元

鼎炫-KY（8499）昨（28）日公告第2季稅後純益8252.6萬元，季減18%，年減45.3%，每股純益1.99元；上半年稅後純益1.82億元，年減19.8%，每股純益4.41元。

鼎炫今年目標加速擴大越南市場開發及生產規模，以盡快達到生產經濟規模綜效。

展望後市，鼎炫指出，衡器事業未來持續開拓印度、美國等海外市場，拓展智慧型衡器應用領域，強化智慧型衡器的應用軟體發展部門，建立自主的秤重管理雲平台，抓住物聯網應用商機。

材料事業方面，鼎炫表示，透過供應鏈的緊密配合，掌握市場動態，積極拓展新的產品研發及銷售領域，持續引入具國際化能力的專業人才，提升公司的核心競爭力，開拓產品專案並尋求潛在合作客戶，以增進業績持續增長，加強產品線深度，同時積極布局大陸市場。