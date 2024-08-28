訊連再出招 強攻醫美
訊連科技（5203）強攻AI應用再出擊，旗下玩美移動推出「HD高解析AI智慧肌膚檢測方案」，透過較以往高出兩倍解析度的圖像資料庫，進行AI模型訓練，打造AI分析引擎，搶攻專業保養品牌、醫美診所與皮膚科商機，為營運增添新動能。
玩美移動表示，HD高解析AI智慧肌膚檢測技術具備兩倍精準度的AI分析引擎，結合獨特的臉部偵測技術，不受膚質與膚色限制，能即時準確地分析消費者整個臉部的膚況細節，包括皺紋、毛孔、斑點、粉刺與黑眼圈等多達14種肌膚問題。
玩美移動指出，此次升級版本針對愛美人士最在意的皺紋及毛孔問題，進一步詳細分析並提供分區檢測報告，幫助保養品牌、美容師和皮膚科醫師根據識別出的個別狀況，提供專業級的細緻保養建議。
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