圓展 今年營收看增雙位數
圓展（3669）昨（28）日召開法說會，董事長郭重松表示，圓展已將產品AI化、AI產品化，目前旗下銷售的產品逾七成具AI功能，隨視訊會議事業需求回溫，加上OEM／ODM事業今年翻倍增長，隨近年優化產品結構，提升附加價值，「毛利率60%將成常態化」，看好今年獲利表現優於營收。
圓展昨天與母公司圓剛一同舉行法說會，身兼兩家公司董座的郭重松釋出個別公司營運展望。法人看好，圓展下半年業績將優於上半年，全年營收有望年增兩位數百分比。圓展昨天不評論法人預估的財務數字。
圓展表示，教育科技事業方面，美國教育市場在2024年上半年逐步復甦，預計今年回復到疫情前水準，加上歐洲各國挹注教育預算，充電車及實物投影機標案陸續開出，有助全年業績表現。
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