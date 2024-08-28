晶彩科利多 業績回神

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

AOI檢測設備廠晶彩科昨（28）日舉行法說會，公司指出，大陸面板廠產能全球市占率已逾七成，穩居顯示器產業主要擴產地區，然大陸設備國產化要求日高，美商科磊子公司已退出大陸顯示器設備市場，這對技術獨到無取代性的晶彩科而言，有正面助益。

受惠Micro LED和面板級先進封裝客戶拉貨，晶彩科營運回神，前七月合併營收5.52億元，年增71.2%。隨著面板雙虎分別在Micro LED、及扇出型面板級封裝（FOPLP）布署重兵，晶彩科下半年營運有望重回成長軌道。

晶彩科近年衝刺 AOI業務。有效提升獲利率，旗下AI／AOI設備獲得Micro LED、半導體及PCB產業採用，期待未來出貨再放量。

晶彩科表示，將續在量測設備布局，以更多元的市場分布和產品組合來平衡單一產業的波動，同時在新興的產業升級方案中，搶進半導體封裝測試，載板檢測等多個新領域，透過更高技術價值的商品和服務，持續深耕平面顯示器產業，進一步協助客戶提升產能和量率，降低製造成本。

LED 面板雙虎 顯示器

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