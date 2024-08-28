宏正衝業績 雙引擎熱轉

宏正自動科技（6277）昨（28）日舉行法說會，宏正看好，半導體持續擴廠，加上政府、教育、軍事等需求，推升KVM（多電腦切換器）穩定成長，同時推出新產品電視牆及AI優聲學，將驅動未來成長。

展望未來，宏正指出，地緣政治不穩定及美國通膨都是未來觀察重點，本季營運可望較去年同期微幅成長，第4季為傳統旺季，全年力拚較去年成長，同時積極耕耘新市場，例如深耕東南亞、印度、中東、北非等市場的教育應用，相關專案已增溫，下半年至明年帶來成長動力，同時打入沈浸式展覽及新一代LED電影院等韓國文化媒體，訂單熱度可望延續到下半年到明年。

宏正是全球資訊（IT）暨專業影音（Professional AV）設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案大廠，主要產品為多電腦交換器、專業影音、綠能產品、USB周邊及機櫃產品，近期更切入生成式AI的優聲學。

宏正上半年每股純益1.81元，宏正董事會也通過第2季盈餘每股配發1.7元現金股利，配發比例94%。

宏正表示，歐洲需求不振，主要因為地緣政治及戰爭因素狀況影響，政府、銀行、教育等方案需求遞延，對比去年第1季有美國政府及日本電信大專案進帳貢獻，今年上半年營運呈現衰退。

宏正表示，期望歐洲市場下半年可望回溫，宏正也積極推動新電視牆處理器，搶進交通、能源、國防、軍事等大型控制中心，優聲學等聲音相關產品，可望成為下半年成長主動能。

法人關注半導體全球大擴廠對於宏正的貢獻效益，宏正指出，半導體等產業全球擴廠，對於宏正有兩種機會，一個是建廠時，同時建置網路、伺服器等基礎建設時，第二波則為廠房完成後，建置營運機台等，需要宏正的遠端控制等解決方案。

宏正表示，近年台灣、日本半導體廠商建廠，以自動化工廠及智慧工廠為主，提升宏正相關遠端管理解決方案的KVM產品需求。