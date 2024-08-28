台積電第1季每股配息約4元 創辦人張忠謀估入袋5億元

晶圓代工廠台積電因流通在外股數變化，2024年第1季每股現金股利微幅調高為新台幣4.0001382元。

台積電5月10日召開臨時董事會，核准配發2024年第1季每股現金股利4元，除息交易日為9月12日，總金額1037.34億元，預計10月9日發放。

台積電因買回庫藏股，以及發行2024年限制員工權利新股，流通在外股數變化，第1季每股現金股利微調為4.0001382元。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，第1季股利估計將有約5億元入袋。前董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有5164萬元股息入袋。

台積電董事長魏哲家持股639萬2834股，將有2557萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有66.15億元入帳。