王座公開申購 承銷價70.8元

王座（2751）採競價拍賣作業於昨（27）日完成開標，最低得標價格為67.8元，最高得標價格為82元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為71.59元，高於最低承銷價格1.18倍，本次辦理公開申購的承銷價格為70.8元，公開申購張數468張（含過額配售），公開申購期間為8月29日至9月2日，並於9月4日公開抽籤，預計9月10日正式掛牌上櫃。

王座此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股2,600張，其中1,872張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，總合格件共582筆，合格投標量4,576張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

王座維持多品牌代理之策略，透過公司各品牌定位、落實在地化及調整營運模式，瞄準非目的型消費需求，進而增加經常性消費金額規模，期以帶動同店業績表現，並將品牌輸出，經營海外授權業務，為公司帶來長期穩定之權利金效益。