高林（2906）昨（27）日舉辦法說會，發言人王培煜表示，第3季已進入秋冬耶誕的出貨旺季，但全球貿易受加薩走廊紅海危機的影響，集裝箱運費飆升，艙位吃緊，因此透過多方管道，積極爭取艙位，讓貨物得以順利出貨，趕上客戶的銷售季節。

展望後市，已投入的綠能產業逐漸展現效益，加上本業貿易、精品零售、醫療生技進入銷售旺季，下半年營收及獲利將有所成長。

高林上半年營收43.56億元，年增14.92%，稅後純益4,028.2萬元，年增35.5%，每股純益0.19元。王培煜表示，公司核心事業包含貿易、時尚、生技醫療，上半年各事業部門營收比重仍以醫療生技最高，貿易事業因疫情趨緩，但國際局勢問題影響，故營收僅維持微幅成長。

因應美國及墨西哥政府，自今年4月下旬開始，對眾多產品持續課徵額外的進口關稅，貿易部門除維持中國大陸的供應鏈以外，亦積極開拓亞洲其它國家的廠家，如越南、馬來西亞與柬埔寨等以降低衝擊。