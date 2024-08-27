漢田生技年獲利拚新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

液劑軟袋保健食品龍頭代工大廠漢田生技（1294）董事長李雨霖表示，隨著各家品牌大廠開始將玻璃瓶改成鋁箔軟包裝，漢田業績成長動能加大，有信心今年營收、獲利挑戰歷史新高。

漢田生技為機能保健產品代工大廠，預計今（28）日將辦上櫃前法說會，預計9月下旬上櫃掛牌。

李雨霖分享，隨著各大通路上常見的機能飲品如膠原蛋白飲、葉黃素飲、莓果飲，都開始由玻璃瓶改為採鋁箔軟包裝，鋁箔軟包裝價格比玻璃瓶成本低，不占空間、運輸費用也會降低，在銷售上更方便，廠商非常喜歡採用鋁箔軟包裝。

李雨霖進一步表示，漢田使用水平充填機台進行液體充填製程，擁有多台水平充填機台，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，使該公司成為台灣殺菌軟袋飲品代工大廠。

保健食品 法說會 生技

延伸閱讀

漢田生技預計9月下旬上櫃 今年營收獲利拚新高

液劑軟袋保健代工龍頭漢田 8月28日辦上櫃前法說會

英業達攻智慧醫材 報捷

獨家／英業達「員工分紅」開獎！人均領1個月全薪 較往年多

相關新聞

高階 PS5 報到 鴻海、和碩樂

外電報導，遊戲機大廠索尼（Sony）將在9月舉辦「State of Play」活動，並推出傳聞已久，性能更強大的遊戲機P...

買 ZT 製造？緯創：了解中

超微（AMD）近日宣布斥資49億美元收購伺服器製造商ZT Systems，後續並有意分拆出售製造業務。代工大廠緯創（32...

華南永昌證承銷成績亮眼

華南永昌證券承銷部重視台灣資本市場的健全性和發展，不斷思考創新服務模式和挑戰資本市場里程碑，繼2023年獲頒臺灣證券交易...

新一波法說將炒熱話題

台股新一波法說登場，和泰車（2207）、中信金、富邦金、川湖、宏碁、新光金即日起至9月初，將接續舉行法說會，市場將聚焦金...

太陽能族群迎接轉單

繼美國擬對大陸太陽能電池模組銷美課重稅後，加拿大也宣布將跟進提高陸製太陽能產品進口關稅，等於北美兩大市場將同步嚴打大陸太...

光明砸8,400萬買台積股 占實收資本額20%

絲織廠光明（4420）昨（27）日公告，該公司取得台積電股票金額達實收資本額20%，引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。