漢田生技年獲利拚新高

液劑軟袋保健食品龍頭代工大廠漢田生技（1294）董事長李雨霖表示，隨著各家品牌大廠開始將玻璃瓶改成鋁箔軟包裝，漢田業績成長動能加大，有信心今年營收、獲利挑戰歷史新高。

漢田生技為機能保健產品代工大廠，預計今（28）日將辦上櫃前法說會，預計9月下旬上櫃掛牌。

李雨霖分享，隨著各大通路上常見的機能飲品如膠原蛋白飲、葉黃素飲、莓果飲，都開始由玻璃瓶改為採鋁箔軟包裝，鋁箔軟包裝價格比玻璃瓶成本低，不占空間、運輸費用也會降低，在銷售上更方便，廠商非常喜歡採用鋁箔軟包裝。

李雨霖進一步表示，漢田使用水平充填機台進行液體充填製程，擁有多台水平充填機台，產能充足，並具備多款專利模具供客戶選擇，使該公司成為台灣殺菌軟袋飲品代工大廠。