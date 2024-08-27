超商雙雄搶攻開學商機

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
超商雙雄搶攻開學季
超商雙雄搶攻開學季

開學季來了，超商雙雄備戰。超商雙雄搶攻開學商機，統一超（2912）表示，每年8月開學季期間相關類別業績皆可較前期成長約兩到三成，將針對學校周邊商圈門市，備貨提升約三成，全力滿足開學季需求。

全家則看好開學家長繳納學雜費需求，結合代收繳費、FamiPort票券等服務，打造出便利消費模式，另外，全家也預估，開學季間的8月，學校周邊通路的業績成長力道約較放假期間增長兩成，且動能延續到9月。

9月迎來開學旺季，此前，超商雙雄看好代收繳費、學校附近用餐需求提高，紛紛各出招，搶攻學生商機，全家透過超商代繳抽獎活動，加上提高多元早餐組合吸引消費者；統一超利用虛實結合，透過旗下「iOPEN Mall」線上購物商城，搭配上實體門市打造複合結構打造最齊全的生活服務平台。

全家利用「品項最多元」與「餐促最超值」兩大策略，將全家便利商店打造地表最強連鎖早餐店，其中提供逾200項早餐型即食鮮食，並推出近80項銅板價早餐，去年同期業績創下25億元，今年有望與去年相當。

看好即將迎來的開學季，消費者對於早餐的需求提升，全家指出，根據銷售觀察，餐促組合的銷量於開學後顯著成長，並且多元的餐飲組合有效吸引消費者。

全家更進一步指出，開學後學校附近商圈店舖，麵包、三明治及飯糰等基本早餐商品銷售，對比放假期間更可成長超過二成，因此將積極搶攻學生餐飲商機，透過多元產品組合及親民消費價格，搶攻學生族群。

台灣7-ELEVEN也表示，每年8月開學季期間相關類別業績皆可較前期成長逾二成，因此將針對學校周邊商圈門市，早正餐、麵包備貨較一般門市提升約三成，以滿足開學季學生就近補給以及多元餐飲需求。

且除食品以外，台灣7-ELEVEN利用實體門市優勢，引進店廚房、收納、衛浴商品、筆款、筆組、日本進口文具、筆記本等逾400種文具選擇。

此外，目前全台逾400店的「用品量販專區」，主打學生租屋族開學必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，打造最齊全的複合式生活平台。

全家便利商店 消費 超商

延伸閱讀

配合縣運動會舉辦 連江縣國中小提早開學

新北汐止中興路人行道拓寬 破碎工程趕開學前完成

開學在即 雲林國中小代理教師24名缺額待甄選

開學將近 腸病毒、腹瀉疫情預計延燒到9月底

相關新聞

高階 PS5 報到 鴻海、和碩樂

外電報導，遊戲機大廠索尼（Sony）將在9月舉辦「State of Play」活動，並推出傳聞已久，性能更強大的遊戲機P...

買 ZT 製造？緯創：了解中

超微（AMD）近日宣布斥資49億美元收購伺服器製造商ZT Systems，後續並有意分拆出售製造業務。代工大廠緯創（32...

華南永昌證承銷成績亮眼

華南永昌證券承銷部重視台灣資本市場的健全性和發展，不斷思考創新服務模式和挑戰資本市場里程碑，繼2023年獲頒臺灣證券交易...

新一波法說將炒熱話題

台股新一波法說登場，和泰車（2207）、中信金、富邦金、川湖、宏碁、新光金即日起至9月初，將接續舉行法說會，市場將聚焦金...

太陽能族群迎接轉單

繼美國擬對大陸太陽能電池模組銷美課重稅後，加拿大也宣布將跟進提高陸製太陽能產品進口關稅，等於北美兩大市場將同步嚴打大陸太...

光明砸8,400萬買台積股 占實收資本額20%

絲織廠光明（4420）昨（27）日公告，該公司取得台積電股票金額達實收資本額20%，引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。