開學季來了，超商雙雄備戰。超商雙雄搶攻開學商機，統一超（2912）表示，每年8月開學季期間相關類別業績皆可較前期成長約兩到三成，將針對學校周邊商圈門市，備貨提升約三成，全力滿足開學季需求。

全家則看好開學家長繳納學雜費需求，結合代收繳費、FamiPort票券等服務，打造出便利消費模式，另外，全家也預估，開學季間的8月，學校周邊通路的業績成長力道約較放假期間增長兩成，且動能延續到9月。

9月迎來開學旺季，此前，超商雙雄看好代收繳費、學校附近用餐需求提高，紛紛各出招，搶攻學生商機，全家透過超商代繳抽獎活動，加上提高多元早餐組合吸引消費者；統一超利用虛實結合，透過旗下「iOPEN Mall」線上購物商城，搭配上實體門市打造複合結構打造最齊全的生活服務平台。

全家利用「品項最多元」與「餐促最超值」兩大策略，將全家便利商店打造地表最強連鎖早餐店，其中提供逾200項早餐型即食鮮食，並推出近80項銅板價早餐，去年同期業績創下25億元，今年有望與去年相當。

看好即將迎來的開學季，消費者對於早餐的需求提升，全家指出，根據銷售觀察，餐促組合的銷量於開學後顯著成長，並且多元的餐飲組合有效吸引消費者。

全家更進一步指出，開學後學校附近商圈店舖，麵包、三明治及飯糰等基本早餐商品銷售，對比放假期間更可成長超過二成，因此將積極搶攻學生餐飲商機，透過多元產品組合及親民消費價格，搶攻學生族群。

台灣7-ELEVEN也表示，每年8月開學季期間相關類別業績皆可較前期成長逾二成，因此將針對學校周邊商圈門市，早正餐、麵包備貨較一般門市提升約三成，以滿足開學季學生就近補給以及多元餐飲需求。

且除食品以外，台灣7-ELEVEN利用實體門市優勢，引進店廚房、收納、衛浴商品、筆款、筆組、日本進口文具、筆記本等逾400種文具選擇。

此外，目前全台逾400店的「用品量販專區」，主打學生租屋族開學必囤用品，精選包含洗衣精、廚廁清潔、洗髮沐浴乳、多入牙刷等商品，打造最齊全的複合式生活平台。