世界健身上半年 EPS 2.07元

世界健身-KY（2762）昨（27）日公布上半年合併財報，在集團持續拓展新店及會員的帶動下，合併營收47.99億元、年增5.0%，稅前盈餘2.89億元、年增41.7%，稅後純益2.28億元，每股純益2.07元。

世界健身同時宣布，將啟動今年第二次買回庫藏股計畫。董事會核准買回最高200萬股，占已發行股數1.78%，回購價格區間為每股75至100元，買回股份的總金額最高達2億元。

世界健身董事長柯約翰表示，此次啟動買回庫藏股，主要展現看好公司未來發展前景的信心，並提升股東價值。世界健身昨日股價收在80.9元，較前一交易日上漲2.9元。

另外，世界健身董事會也決議通過，授權董事長洽談購買美國商標授權公司100%股權，交易總金額不高於900萬美元，最終價格待簽約後確定，收購案一旦定案，世界健身將啟動海外市場拓點計畫，目標鎖定美國及全球市場。

世界健身7月合併營收8.27億元，月增1.4%、年增0.8%；累計前七月合併營收56.27億元、年增4.4%，續創新高。

柯約翰分析今年前七月營收與去年同期相比，成長來自會籍收入增加6.1%和私人教練課程（PT）收入增加2.7%，代表世界健身在各項服務上的廣泛改善，且公司也正快速推進海外擴張計畫，預計將在未來幾個月對外宣布好消息。

世界健身在全台各縣市積極加速布局新據點，目前正在預售和即將預售的分店共有十家，包括高雄左營、台北景美、台北三峽、台中大里、楠梓興楠、花蓮吉安、鳳山五甲、土城海山、雲林虎尾、台北木柵，預計到今年底，全台分店數將達130家。