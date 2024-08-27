旺矽 買進逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
旺矽相關權證
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旺矽（6223）第2季毛利率攀升至54.3%，每股純益（EPS）達5.7元。法人看好人工智慧（AI）、高速運算（HPC）需求帶動垂直式探針卡（VPC）出貨暢旺，將持續扮演關鍵成長動力。

法人指出，旺矽現階段VPC接單出貨比（BB Ratio）從1.41增加至1.62，規劃今年VPC產能從70萬針，擴大至90萬針，至於MEMS探針卡產能則從30萬針擴至40萬針。

因應AI，HPC產業需求，整體測試產業積極解決高載荷、高功率、高溫等瓶頸，法人認為，技術升級是測試產業關鍵動力，針腳數增加及探針卡效能平均售價成長，旺矽等相關廠商未來營運動能無虞。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波短多行情。

中國信託證券提供）

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