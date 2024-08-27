南寶 兩檔有看頭

經濟日報／ 記者周克威整理
南寶相關權證
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南寶（4766）鞋子品牌客戶庫存水位已接近健康水準，對供應鏈的訂單需求也回溫，市場預期今年可隨產業景氣成長，且南寶耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，逐步貢獻營收

工業及電子產品方面，在客戶的需求持續復甦並恢復成長，下半年營收可望維持成長格局下，市場看好下半年鞋材產品出貨維持成長，在未來景氣不衰退的假設下，2025年營運將更上層樓，且隨南寶持續聚焦高毛利率產品，在上游原料成本不會波動過大下，市場預期毛利率可以維持在高檔水準，全年營收226.1億元，年成長9.8%，每股純益（EPS）達21.4元。

看好南寶後市的投資人，可利用價外20%至價內10%、可操作天期60天期以上的權證介入。

（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

毛利率 營收

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