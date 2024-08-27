買 ZT 製造？緯創：了解中

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

超微（AMD）近日宣布斥資49億美元收購伺服器製造商ZT Systems，後續並有意分拆出售製造業務。代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘昨（27）日談及此議題，坦言「內部有在了解中」，但目前還沒有進一步想法，並未鬆口是否有意願接手。

林憲銘昨日出席「2024台灣創投年會」，會後受訪時釋出以上訊息。

林憲銘認為，超微收購ZT Systems一定買得成，收購金額49億美元僅占超微市值約2%，「對它來講是很容易的事情」，問題在於買了之後如何拆分。

對於緯創是否有意願收購，林憲銘說，內部當然有在了解，但目前還沒有直接的、進一步的想法，產業變數很多，該業務拆分過程中也可能出現變數，且相信產業界的人都知道這個消息。

林憲銘表示，緯創與超微本來就熟識，一直保持順暢的溝通管道，如何拆分製造業務的主導權在超微，要等待超微做決定後再來評估，且還是要看未來的發展，還有很長的路要走。

緯創 超微

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