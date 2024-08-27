高階 PS5 報到 鴻海、和碩樂

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

外電報導，遊戲機大廠索尼（Sony）將在9月舉辦「State of Play」活動，並推出傳聞已久，性能更強大的遊戲機PS5 Pro，隨著索尼推出新款高階遊戲機，主力代工廠鴻海（2317）與和碩可望受惠，為第4季營運添柴火。

鴻海昨（27）日股價下跌1.5元，收180.5元，成交量2.78萬張。三大法人近五個交易日賣超5萬多張

鴻海不評論單一客戶訂單動態，鴻海董事長劉揚偉先前表示，最近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。

索尼昨天也宣布，將於9月2日起調漲日本的PS5遊戲主機與周邊設備售價。其中，PS5主機調漲1.3萬日圓，漲幅近20％。

索尼表示，本次漲價係因受到全球經濟波動，以及其他挑戰性的外部影響所致。

PS5 索尼 鴻海

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